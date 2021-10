Leggo | No Ciro? no party: senza Immobile è un attacco disarmante

Bologna è solo la conferma di un assioma che negli anni è diventata una costante: la Lazio non può fare a meno di Ciro Immobile. Senza l’attaccante in campo, quindi in 26 partite, la Lazio ha perso ben 12 volte. Delle 15 reti messe a segno in questa stagione, 6 sono solo del centravanti napoletano, in cima alla classifica cannonieri insieme a Dzeko. L’anno scorso Caicedo era l’uomo della provvidenza, Correa la spalla di Ciro; adesso Muriqi ancora latita, Felipe Anderson e Pedro si danno da fare, ma segnano poco. Attualmente Immobile è fermo per infortunio, ma ce la sta mettendo tutta per farsi trovare pronto contro l’Inter. Nel frattempo, prosegue la lite a distanza Sarri-Lega, il presidente Dal Pino attacca: “In Premier ha dovuto giocare più di una volta partite con meno di 60 ore di distanza l’una dall’altra, qui ne aveva 61. Noi siamo abituati alle pressioni, non ci piace la maleducazione”. Lo riporta Leggo.

