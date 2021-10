Lokomotiv Mosca, esonerato Nikolic: il comunicato del club

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Marko Nikolic non è più l’allenatore della Lokomotiv Mosca. L’ormai ex tecnico della squadra russa aveva affrontato la Lazio nella seconda giornata del Girone E di Europa League giovedì scorso, rimediando una sconfitta per 2-0 sul prato dell’Olimpico. Al suo posto, sulla panchina dei russi siederà Dmitry Loskov Questo il comunicato del club: “La squadra di calcio Lokomotiv e Marko Nikolic hanno rescisso il contratto di comune accordo tra le parti. Insieme a Nikolic, lo staff tecnico della squadra lascerà anche Radoje Smiljanic e Goran Basaric. L’FC Lokomotiv ringrazia Marko Nikolic e i suoi assistenti per il lavoro svolto e augura loro successo nelle loro future carriere. Dmitry Loskov è stato nominato capo allenatore della squadra”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: