Il messaggio di scuse di Acerbi – VIDEO

Francesco Acerbi ha pubblicato sul proprio profilo social un video di scuse per l’espulsione e il gesto in campo, che gli è costato due giornate di stop. Queste le sue parole: “Ciao ragazzi come sapete domenica sono stato espulso. Mi dispiace non poter aiutare i miei compagni, mi dispiace per il mister, mi dispiace per voi tifosi. Per quanto riguarda il gesto brutto che ho fatto in campo, chiedo nuovamente scusa: non è da me, non è un buon esempio per i bambini e per coloro che amano il calcio. Per questo motivo ho deciso di auto multarmi, devolvendo in beneficienza una somma di denaro. Ciao”

