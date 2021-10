CdS | Lazio Women, azzerata l’era della Morace

Cambio sulla panchina della Lazio Women: domenica sera attraverso i social ufficiali del club laziale è arrivata la comunicazione dell’esonero della coach Morace, lunedì in mattina è stato ufficializzato l’arrivo di mister Catini. Come riporta il Corriere dello Spprt, ieri c’è stato il primo allenamento del nuovo allenatore che si è presentato alla squadra spronandola a ripartire. In campo con lui anche il direttore Bianchessi, responsabile della sezione femminile. La prima mossa, al momento, è stata quella di reintegrare il capitano, Martina Santoro, terminato fuori rosa con la precedente stagione. Ora testa al prossimo impegno: sabato alle 14.30 al Fersini le biancocelesti se la vedranno con il Pomogliano, altra compagine neo promossa.

