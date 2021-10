Fiorentina, infortunio per Dragowski: il portiere salterà la sfida con la Lazio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, ha subito in infortunio mentre si trovava in ritiro con la Nazionale polacca. Si tratta di una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra, che lo terrà fermo per almeno un mese. Motivo per cui, il giocatore viola richia seriamente di saltare prossime gare, contro Venezia, Cagliari, Lazio, Spezia e Juventus.

Questo il comunicato della Fiorentina:

“CF Fiorentina sul proprio sito ufficiale comunica che il calciatore Bartlomiej Dragowski, rientrato ieri sera dal ritiro della Nazionale polacca, è stato sottoposto in data odierna ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: