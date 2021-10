Italia-Spagna, perché gli azzurri sono in semifinale di Nations League? Ecco come funziona il torneo

L’Italia affronterà questa sera la Spagna di Luis Enrique, nella gara valida per la semifinale di Nations League. Tuttavia, le modalità di questo nuovo torneo sono ancora poco chiare a moltissimi tifosi, sopratutto ora che gli azzurri si giocano la vittoria di un nuovo trofeo.

Innanzitutto, la Nations League è un torneo arrivato alla sua seconda edizione, e quindi nuovo, creato dalla UEFA con l’obbiettivo di rendere le antiche amichevoli tra le varie Nazionali una vera e propria competizione. Come in ogni torneo ufficiale Uefa, si inizia dalla fase a gironi per poi passare alle fasi successive fino alla finale: nella seconda edizione 2020-2021, gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato il proprio girone della Lega A, giocando contro Olanda, Polonia e Bosnia ed Erzegovina. Anche Spagna, Belgio e Francia hanno vinto rispettivamente i propri gironi, passando alla far successiva delle Final Four, che andranno in scena oggi e domani.

Italia-Spagna e Belgio-Francia sono dunque i due accoppiamenti validi per le semifinali: le squadre vincitrici delle due gare, si incontreranno in finale, mentre le perdenti si sfideranno per il terzo posto. Il format per l’incontro rimane il medesimo di Mondiali ed Europei, con supplementari e rigori in caso di parità maturata nei 90 minuti. Fa eccezione la finale per il terzo posto, in cui si andrà direttamente ai rigori senza prima affrontare i supplementari. La finale per il terzo ed il primo posto si disputeranno entrambe domenica 10 ottobre, la prima alle 15:00 e la seconda alle 20:45.

In cosa consiste il premio? La squadra vincitrice del torneo si aggiudicherà la coppa, con un conguaglio economico alla federazione. Nella passata edizione della Nations League, le federazioni partecipanti alla Final Four hanno ottenuto un premio di circa un milione e mezzo ciascuna, mentre al Portogallo vincitore del torneo sono andati 3,5 milioni e all’Olanda finalista 2. In palio dunque, non c’è alcun vantaggio sulla qualificazione ad altri tornei o una posizione privilegiata nei sorteggi.

