Paolo De Paola su Sarri: “Da lui mi aspetto di più: è un tecnico in grado di cambiare qualcosa nel calcio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo il ko contro il Bologna di Siniša Mihajlović, il giornalista Paolo De Paola si è espresso, a Maracanà, sull’inizio del percorso di Sarri alla Lazio: “Da questo allenatore mi aspetto di più. E’ un tecnico in grado di cambiare qualcosa nel calcio, ma quella che poteva essere un’ennesima rivoluzione non c’è stata. L’ultimo a farla è stato Sacchi, non Guardiola. Io da Sarri mi aspettavo qualcosa del genere ma si è fermato. Ma non è il caso a volte di rivedere certe teorie ed adattarsi ai propri giocatori? Non esiste solo Jorginho. Anche in Chelsea e Juventus c’erano giocatori che poteva adattare. Deve cambiare il suo integralismo“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: