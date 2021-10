Radiosei, Tommaso Paradiso: “Sarri è il migliore che potevamo prendere. Inzaghi? Fa parte della storia”

Questa mattina Tommaso Paradiso è intervenuto a Radiosei, dando delle opinioni sul momento attuale della Lazio: “Penso che Bologna sia stato un inciampo. Tra la Lazio del derby e quella contro il Lokomotiv ho preferito quella in Europa, il sarrismo lo abbiamo visto lì: giocare per dare spettacolo. Non so dare un giudizio stabile sulla Lazio, non so quale sia tra quella di Bologna, del derby e del Lokomotiv. Con il Bologna dopo tre minuti si era già capito come sarebbe andata a finire, è stato un blackout totale. Sarri? Dobbiamo essere contentissimi di averlo, abbiamo preso un allenatore straordinario, non possiamo sempre lamentarci. Sono anni che ci lamentiamo con la società, hanno avuto le loro colpe, ma su Sarri rimarrei con i piedi per terra: è il migliore che potevamo prendere, in assoluto. Fosse andato alla Roma saremmo stato più arrabbiati. Sono sei anni che giocavamo con la difesa a tre, lui ha cambiato tutto, non è semplice, capisco i giocatori in campo. Ciro? E’ sempre indispensabile. Giocherebbe titolare in tutte le squadre di Serie A. Inzaghi? Ero contentissimo per la firma, poi lo strappo… ci siamo sentiti dopo quella giornata, è stato carino come al solito. Per me fa parte della storia.”

