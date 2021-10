Raùl Moro a Radio Marca: “L’atmosfera il giorno del derby vinto la migliore. Voglio sfruttare l’occasione che Sarri mi ha dato”

Convocato nell’Under 21 della Spagna, il calciatore biancoceleste Raùl Moro è stato intervistato da Radio Marca. Tanti i temi toccati dall’attaccante spagnolo, dal derby appena vissuto alle figure di riferimento nello spogliatoio della Lazio. Ecco le sue parole:

“È sempre un piacere vestire la maglia della Nazionale spagnola, venire con l’Under 21 è una grande opportunità. Mi hanno avvertito che ero in lista preliminare dal tecnico della Lazio, ma dalla chiamata su Twitter, come tutti gli altri. È il mio terzo anno alla Lazio. Ho avuto la ‘fortuna’ di non incontrare nessuno spagnolo con la squadra, ho dovuto imparare l’italiano: dopo tre mesi lo parlavo bene. L’atmosfera che c’era quando abbiamo vinto il derby contro la Roma supera tutto quello che ho vissuto. Quella è la migliore, la partita dell’anno e una delle migliori d’Europa“.

Spagna – Italia: “In Italia giocano molto bene a calcio, stanno crescendo e hanno una grande squadra. Sono un po’ cresciuti, anche noi meritavamo di più dalla nostra parte nell’ultimo Europeo. L’Italia è una squadra molto preparata , io credo e voglio che vinca la Spagna”.

E’ stata giusta la scelta di lasciare La Masía?: “Non si sa mai. Ho preso quella decisione e per ora mi sta andando bene. Tu commenti queste cose e ne parli bene con la famiglia, che erano un po’ quelli che erano la maggior parte contraria, ma ovviamente ce l’avevo e ho persone dalla mia parte“.

Fiducia del mister: “Sarri conta molto su di me. Voglio sfruttare le opportunità che mi ha dato. Penso che le mie migliori doti siano l’uno contro uno e la velocità. Mi sono allenato in piazza, con i miei amici , nella mia squadra. All’età di sette anni, Barça ed Espanyol mi amavano già e non mi muovevo, non me ne rendevo conto e penso che mi facesse bene. Adesso i telefoni e la PlayStation richiedono molto tempo, ma ci sono ancora ragazzi che giocano a calcio nella mia città“.

Idoli nello spogliatoio: “Ciro Immobile. È un giocatore che ha vinto la scarpa d’oro da Cristiano Ronaldo, pochi possono dirlo. Ora che è arrivato alla Lazio faccio attenzione a Pedro Rodríguez“.

