Gli auguri di buon compleanno ai tifosi biancocelesti Flavio e Francesco

Flavio e Francesco, da sempre tifosi della Lazio entrati nel cuore di tifosi ed appassionati biancocelesti, spengono oggi 22 candeline. Sarrismo.it, il nuovo sito web dedicato al mister biancoceleste Maurizio Sarri, ha voluto augurare un buon compleanno ai due fratelli, con tanto di dedica: “Forza Flavio e Forza Francesco vi vogliamo un mondo di bene!!”.

“Oggi è un giorno veramente speciale, è il ventiduesimo compleanno di Flavio e Francesco, due colonne del tifo biancoceleste, sempre presenti in Tribuna Tevere a sostenere la loro Lazio.

Per molti di noi la partita non sarebbe la stessa se non ci fosse quel meraviglioso rito che si celebra, alla fine di ogni incontro, in fondo alle scalette della Tevere quando si commentano le vicende della nostra amata con Flavio e Francesco, in compagnia del vocione di papà Marco e lo sguardo amorevole di mamma Paoletta.

Forza Flavio e Forza Francesco vi vogliamo un mondo di bene!!“

