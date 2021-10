Serie C femminile, presentazione del pallone. Zaccagni: “Gli obiettivi si raggiungono con lavoro, alimentazione e riposo” – FOTO & VIDEO

Allo Sporting Store di Officina dello Sport, è stato presentato il nuovo pallone ufficiale per la Serie C femminile. Oltre ad una rappresentanza di calciatrici della Serie C 2021-2022 femminile, era presente anche il neoacquisto biancoceleste Mattia Zaccagni. Ecco le sue parole: “Penso che nella vita come nello sport bisogna prefissarsi degli obiettivi: per raggiungerli bisogna mettere dentro ingredienti come il lavoro quotidiano, l’impegno, l’alimentazione e il riposo. Con questo si possono raggiungere gli obiettivi“.

