SOCIAL| Immobile ai compagni della nazionale: “Orgoglioso di voi… sempre uniti!” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Questa sera l’Italia ha perso per 2-1 dopo 37 risultati utili consecutivi e, soprattutto, dopo il trionfo nell’ultimo Europeo. Tra le persone scese in campo, però, non era presente Ciro Immobile, alle prese con uno stop dovuto ad un problema alla coscia avuto durante la gara di Europa League contro lo Spartak Mosca. L’attaccante della nazionale, però, ha voluto mandare un messaggio ai suoi compagni con cui ha vinto l’Europeo dopo la sconfitta contro la Spagna, pubblicando tramite le proprie storie di Instagram la foto tutti insieme della presentazione, scrivendo: “Orgoglioso di voi… sempre uniti. Forza ragazzi!”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: