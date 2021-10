Spagna, Luis Enrique: “Luis Alberto può tornare in Nazionale”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il ct della Spagna, Luis Enrique, ha parlato alla vigilia della semifinale di Nations League contro gli azzurri. Tante le domande sulla partita e sull’Italia (“è una delle squadre più forti d’Europa e del mondo”), ma anche su Fabian Ruiz, Brahim Diaz e Luis Alberto, gli “italiani” che non ha convocato. Come riportato dal Corriere dello Sport, è stato chiesto cosa devono fare di più per essere convocati, domanda a cui il ct ha risposto: “Farei di tutto per parlare di chi non è in nazionale, ma non è giusto. Tutti e tre stanno facendo benissimo, Fabian è venuto in nazionale tante volte. Ma non è giusto dire pubblicamente ciò che non mi piace dei singoli giocatori, il mio compito è trovare giocatori più adatti al mio stile di gioco e tutti e tre possono tornare in Nazionale. Tutti e tre potranno, ma poi io devo scegliere.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: