Calciomercato Lazio, dalla Spagna: corsa a tre per Luiz Felipe a zero

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo elgoldigital.com ci sarebbero tre club sul difensore della Lazio Luiz Felipe, in scadenza la prossima estate. Il brasiliano potrebbe, infatti, raggiungere a zero una delle tre squadre: si tratta dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, e del derby tra il Betis ed il Siviglia Fc. Il difensore, inoltre, sembrava vicino ad accasarsi proprio al Betis Siviglia, salvo poi lasciar raffreddare la pista. Monchi sembra interessato all’acquisto del difensore: si attendono sviluppi in tal senso.

