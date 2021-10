Cdm, confermati cinema e teatri al 100%. Gli stadi passano al 75%, novità per le discoteche

Il Consiglio dei ministri ha ufficialmente dato il via libera ale nuove disposizioni riguardanti le riaperture degli impianti. Dopo la riunione avvenuta nella giornata odierna, il governo ha approvato all’unanimità il passaggio al 100% della capienza per cinema e teatri in zona bianca, come anche per i musei. Per tali spazi culturali, non sarà inoltre più necessario il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra spettatori. Confermata la capienza al 75% invece per gli eventi sportivi all’aperto e 60 % per quelli al chiuso in zona bianca. La novità riguarda le discoteche, che riaprono ansime alle sale da ballo al 75% all’aperto ed al 50% al chiuso per le regioni in zona bianca. Il mancato rispetto di tali limiti percentuali da parte dei vari gestori, porterà ad un inasprimento delle sanzioni. Nel decreto, viene infatti indetta la chiusura da 1 a 10 giorni a partire dalla seconda violazione delle norme.

Adnkronos

