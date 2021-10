Diritti tv, gli sponsor premono per la concessione degli highlights a Sky

Quello di DAZN non è stato un inizio facile: problemi di accesso all’applicazione in svariati momenti, alle quali l’emittente ha risposto concedendo prontamente degli indennizzi agli utenti. Durante l’Assemblea di Lega prevista in data odierna, potrebbero esserci novità legate ai diritti tv per quanto riguarda gli highlights di Serie A. Come riportato da tuttomercatoweb.com, dopo i vari disservizi di DAZN, gli sponsor starebbero spingendo per la concessione degli highlights del campionato italiano a Sky Sport.

