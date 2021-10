FORMELLO | Zaccagni partecipa alla partitella, Basic in gol

A Formello si continua a lavorare per preparare al meglio la sfida della prossima settimana contro l’Inter. L’allenamento è iniziato con attivazioni tramite torelli, seguite da esercitazioni tecniche a campo ridotto e infine dalla partitella celesti vs arancioni, a cui ha partecipato anche Zaccagni.

Celesti: Reina; Lazzari, Santovito, Patric, Radu; Leiva, Luis Alberto; Romero, Pedro, Jony.

Arancioni: Adamonis; André Anderson, Luiz Felipe, Vavro, Floriani Mussolini; Cataldi, Escalante, Basic; Zaccagni, Felipe Anderson.

Nel secondo tempo Adjaoudi ha preso il posto di Zaccagni. Per lui lavoro atletico con allunghi sui 50 metri. I celesti hanno colpito tre pali, con Pedro, Jony e Luis Alberto su rigore; per gli arancioni è andato in gol Basic.

