SOCIAL| Il fratello di Immobile dopo la sconfitta dell’Italia: “Ora a chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Questa sera la nazionale italiana ha perso a San Siro contro la Spagna in una partita valida per la Nations League dopo 37 risultati utili consecutivi. In campo non era presente Ciro Immobile, spesso criticato ed al centro di molte polemiche quando gioca con la nazionale. Il fratello di Ciro, dunque ha approfittato della sconfitta dell’Italia e dell’assenza di Immobile per mandare un chiaro messaggio a difesa propriodel fratello, tramite una storia sul proprio profilo Instagram, in cui ha scritto: “E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è!!!“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: