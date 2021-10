Arrivano i rinnovi di Immobile e Acerbi con la Lazio: lo rivela il bilancio – FOTO

Arriva l’ufficialità che i tifosi biancocelesti aspettavano da tempo. Ciro Immobile e Francesco Acerbi hanno rinnovato il proprio contratto con la Lazio. Il consueto comunicato ufficiale non è ancora stato diramato dalla società, ma secondo quanto si apprende dalla relazione finanziaria pubblicata sul sito ufficiali in questi giorni, la tabella relativa alle scadenza dei contratti (“PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI PLURIENNALI DEI TESSERATI“) si può evincere il loro prolungamento.

Vera colonna della squadra, ora anche capitano. Ciro Immobile non poteva che prolungare il proprio contratto con la Società biancoceleste, che punterà sul suo bomber fino al 30/06/2026. Una novità rispetto a quanto annunciato un anno fa dal direttore della comunicazione Stefano De Martino, che parlava di un rinnovo fino al 2025. The King si legherà dunque alla sua Lazio ed al suo popolo ancora per molto, il che fa pensare ad una sua possibile conclusione della carriera proprio nella Capitale.

Per Acerbi, il contratto scadeva nel 2023 ed è stato rinnovato fino al 30/06/2025. A seguito di un mancato accordo lo scorso anno, le due parti sono giunte alla fine ad una conclusione relativa a 2,5 milioni di euro stagione. Questo quanto percepirà il Leone biancoceleste, che continuerà dunque a lottare con l’aquila sul petto.

Questa l’immagine che svela i due rinnovi:

Di seguito il documento competo:

