Bilancio finanziario Lazio, ecco quanto è stato versato alla Salernitana in 10 anni di multiproprietà

Con la promozione della Salernitana in Serie A si sono conclusi i 10 di multiproprietà di Claudio Lotito. Un lungo periodo di gestione da parte del numero 1 biancoceleste del club campano, caratterizzato da molti intrecci di mercato tra le due Società. Il bilanci finanziario pubblicato dalla Lazio in questi giorni, oltre a rivelare i rinnovi di Immobile ed Acerbi, ha anche reso nota la contabilizzazione dei trasferimenti tra i due Club. In 10 anni di “unione” societaria, la cifra dei trasferimenti dai conti della Lazio a quelli della Salernitana è pari a 42 milioni e 550 mila euro. Inoltre, con il club campano nella stagione 2020/2021 la Salernitana ha beneficiato di 2,72 milioni “per l’utilizzo di diritti commerciali e pubblicitari nell’obiettivo anche dell’impiego e della valorizzazione del proprio patrimonio sportivo soprattutto del settore giovanile”.

