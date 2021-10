CdS | Lazio Women, Catini: “Ragazze, tutte pronte al cambio di rotta”

Non si può capovolgere la classifica, l’obiettivo è stravolgere almeno lo spirito nello spogliatoio: “Vogliamo dimostrare che non meritiamo la posizione attuale. Ora diamo una scossa al campionato!”. Parole chiare, quelle di Massimiliano Catini, diventato in settimana allenatore della Lazio Women. .Ha preso il posto di Carolina Morace, esonerata dopo il ko con il Sassuolo. Le biancocelesti sono ancora a zero punti. Il nuovo tecnico, promosso dall’Under 17 femminile, si aspetta una reazione immediata: “Ho visto le ragazze concentrate e motivate, abbiamo studiato il Pomigliano”. Domani alle 14.30 si affrontano al Fersini le due neo promosse: c’è subito la chance per ritrovare il sorriso. “Proverò a far esprimere al meglio la squadra, nel gruppo c’è il desiderio di riscattare questo inizio di campionato complicato. Il cambio in panchina ha azzerato le sanzioni inflitte dalla precedente gestione ed è stata reintegrata Martina Santoro, capitano messa fuori rosa. Catini punta a miglioramenti graduali e costanti: “Con il mio staff non vogliamo stravolgere fin da subito, ci sarà tempo. Le ragazze possono crescere tanto. Con il Pomigliano è la prima finale da disputare ,una partita dove dobbiamo tirare fuori il massimo e indirizzare il nostro cammino. Le gare che verranno ne saranno la conseguenza” ha spiegato a Lazio Style Channel. Corriere dello Sport.

