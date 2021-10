FORMELLO | Allenamento mattutino all’insegna della tattica per i biancocelesti. Nel pomeriggio altra seduta

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata, dopo l’allenamento di ieri pomeriggio, a lavorare al Centro Sportivo di Formello. In vista della ripresa del campionato, prevista per sabato prossimo, con la sfida in programma alle 18:00 contro l’Inter, per la squadra biancoceleste quest’oggi è in programma una doppia seduta.

Da poco si è conclusa quella mattutina, con i calciatori che hanno iniziato l’allenamento con la consueta attivazione, per poi essere divisi in due gruppi: i difensori, con l’aggiunta di Danilo Cataldi, Gonzalo Escalante e Lucas Leiva, hanno svolto un lavoro tattico, incentrato su due linee da quattro che, contrapposte, avevano il compito di attaccare e difendere scalando. Il secondo gruppo, formato dai centrocampisti offensivi e dagli attaccanti, ha prima svolto un lavoro sulla forza sul campo adiacente al centrale, per poi passare alla tattica: anche qui due linee contrapposte, formate da cinque uomini, con lo scopo di recuperare palla e concludere in porta.

Alla seduta erano assenti i biancocelesti convocati dalle rispettive Nazionali, con l’aggiunta di Ciro Immobile, alle prese con il recupero dall’infortunio accusato durante il primo tempo della sfida in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. Nel pomeriggio è in programma la seconda seduta dall’allenamento di giornata.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: