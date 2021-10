CdS | Lazio Women, Catini cerca subito punti per invertire la rotta

L’alba del nuovo ciclo deve corrispondere al tramonto delle vecchie prestazioni. Inizia oggi l’avventura di Massimiliano Catini sulla panchina della Lazio Women. “La prima delle nostre finali”, come ha dichiarato l’allenatore. Si è presentato mentre stava già pensando a come affrontare il Pomigliano, l’altra neopromossa, 4 punti ottenuti e reduce dalla bella vittoria con l’Inter. L’impatto delle avversarie con la massima serie è stato sicuramente migliore rispetto a quello delle biancocelesti, sul fondo della classifica a quota 0. Sfida in programma al Fersini alle ore 14.30. Dati poco incoraggianti finora per la Lazio: 5 ko in altrettante giornate, 3 gol fatti e 20 subiti. La società ha considerato inevitabile l’esonero della Morace, protagonista nella scorsa stagione della cavalcata della promozione. Dopo l’estate è cambiata la categoria e l’armonia all’interno dello spogliatoio. Le frizioni hanno complicato il salto in alto e l’approccio al campionato decisamente più competitivo. Si spera in una reazione d’orgoglio già dalla partita di oggi, il calendario regala subito una buona occasione per invertire il trend. Per l’unione di intenti, giovedì cena di squadra con lo staff per ripartire: offre il resposabile Bianchessi. Corriere dello Sport.

