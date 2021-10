Dazn, nuovi problemi sulla piattaforma: al posto di Juventus-Alessandria va in onda Forum

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo i vari problemi riscontrati sulla piattaforma DAZN nelle scorse settimane con le partite di Serie A, un nuovo disguido si è presentato nella giornata di oggi.Invece di mandare in onda l’amichevole in programma tra Juventus e Alessandria, la piattaforma ha trasmesso una puntata di Forum, in contemporanea con canale 5. Una stranezza risolta solo 14 minuti dopo l’inizio della sfida, quando è nata poi finalmente in onda.

calcioefinanza.it

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: