Italia-Belgio, non ci sarà Lukaku: il giocatore ha lasciato il ritiro

Nella finale di Nations League valida per il 3’ e 4’ posto, non ci sarà Lukaku. Stando infatti a quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il giocatore ha gia lasciato il ritiro e dunque non prenderà parte a Italia-Belgio, gara in programma alle ore 15.00 all’Allianz Stadium. L’attaccante del Chelsea non ha svolto questa mattina la seduta d’allenamento ed ha lasciato anzitempo Torino.

