La Repubblica | Zaccagni pronto: è l’arma in più

Lo scatto dopo la falsa partenza. Mattia Zaccagni, recuperato dopo l’infortunio, aspetta il semaforo verde per cominciare la sua rincorsa alla conquista della Lazio. Ironia della sorte, il definitivo via nella sua nuova avventura in biancoceleste scatterà all’Olimpico, quando avrà spazio nella ripresa contro l’Inter di Correa, il giocatore che ha sostituito a Formello. E pensare che l’esterno 26enne aveva avuto anche un ottimo approccio con la Lazio: in Turchia con il Galatasaray era stato uno dei migliori. Poi, tre giorni più tardi, dopo il 2-2 dell’Olimpico contro i sardi, ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra saltando le ultime 4 partite. Da mercoledì è in gruppo. Ha caratteristiche diverse dagli altri esterni e permetterà a Sarri di avere più scelta. Anche dalla sua crescita dipenderà il rendimento della Lazio. La Repubblica.

