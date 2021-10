Lazio-Inter, Marotta: “Sfida condizionata dal rientro dei nazionali”

Il Ds dell’Inter Beppe Marotta, ha preso parola durante il Festival dello Sport di Trento, esprimendosi anche in merito alla sfida di sabato prossimo in programma all’Olimpico contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“Purtroppo la gara sarà condizionata dal ritorno dei nostri sudamericani solo nelle ore precedenti al match dopo gli impegni in nazionale. Questo è un elemento di grande criticità: in Inghilterra non hanno dato il consenso a far partire i sudamericani, la Liga ha spostato varie partite e noi ci troviamo a dover giocare il sabato alle 18 con giocatori che arrivano in nottata e questo non ci permette di averli nelle migliori condizioni. E va intaccare il sano principio di competitività. Non è una riflessione polemica ma va considerato che un calendario così compresso porta gravi danni ai calciatori alla luce degli infortuni che si verificano e alterano l’aspetto competitivo. Serve un confronto più chiaro nel rispetto di questi concetti”.

