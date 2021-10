Alfredo Pedullà | Muriqi: 19,9 milioni e fin qui un disastro con pochi precedenti

Come si possono spendere 19,9 milioni per un calciatore e avere un riscontro così modesto? Parliamo di Muriqi, se lo chiedono in tanti, tra cui anche Alfredo Pedullà. E’ la seconda stagione in biancoceleste per il kosovaro, presentato come uno in grado di risolvere problemi; il problema è, però, che finora l’intuizione di Tare si è rivelata un disastro. In un primo momento l’attaccante era bloccato con la Lazio, ma con la sua Nazionale era prolifico: adesso è bloccato anche con il Kosovo. La speranza è che Muriqi si dia una mossa, sono passati troppi mesi e le sue prestazioni sono ormai sotto gli occhi di tutti. Anche se riuscisse a cambiare rotta, però, non basterebbe a risarcire la Lazio dell’enorme spesa sostenuta.

