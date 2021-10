Il Tempo | Due assi da calare: Sarri al lavoro per accelerare l’adattamento di Luis Alberto e Milinkovic

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tecnico con pensa a un cambio modulo e prepara la gara contro l‘Inter per il rilancio.

Come riportato da Il Tempo, Sarri sta cercando di campire come tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e si aspetta che siano proprio i top player a prendere per mano la squadra, anche a costo di toglierli in partita in corso: Luis Alberto, ad esempio, è stato sostituito 4 volte su 7 gare (a Torino è partito fuori). Dopo la gara contro il Bologna, è necessaria una reazione e Milinkovic (considerando i precedenti contro l’Inter) ha tutte le carte in regole affinchè questo succeda. Intanto, dalla Spagna arriva l’interesse del Betis su Luiz Felipe (contratto in scadenza nel 2022 e con un valore di 18 milioni secondo Mundo Deportivo), ma la società biancoceleste si dice ottimista sul rinnovo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: