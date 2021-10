Radu, dal record di presenze con la Lazio a zero minuti in campionato: l’Inter l’occasione per rilanciarsi?

Dopo il raggiungimento del record di Giuseppe Favalli, Stefan Radu è diventato il giocatore con oiù presenze nella storia della Lazio (412). Un traguardo importante per il difensore rumeno, divenuto nel tempo una vera e propria colonna della Lazio. I tifosi lo considerano una bandiera, i compagni un punto di riferimento. Una dimostrazione d’amore da parte di tutto l’ambiente Lazio, sempre ripagata con l’impegno e la maglia sudata in ogni partita. In diverse sessioni di mercato estive, è stato però considerato ai margini del prefetto, ed una sua partenza sembrava essere imminente. Nonostante questo, l’amore per la città e l’attaccamento alla maglia ha spinto Radu a rimanere in biancoceleste, sposandone la causa ancora fino al 2023. Semore stimato da molti tecnici seduti sulla l’anchina della Lazio, soprattutto da Simone Inzaghi che per 5 stagioni non ha potuto fare a meno di lui. L’ormai ex tecnico lo ha praticamente sempre utilizzato nella sua difesa a tre, trovando in lui certezze e sicurezze nel reparto. Con i, suo addio lo scorso maggio, direzione Milano nerazzurra, Inzaghi ha provato a sfilarlo dalla Capitale per fare ancora affidamento alla sua esperienza. Il rumeno però non ha ceduto, facendo prevalere l’amore ad un qualsiasi altro contratto più vantaggioso.

Domenica prossima, si giocherà la sfida tra Lazio e Inter, gara molto particolare caratterizzata proprio dal ritorno all’Olimpico di Inzaghi, ma sulla panchina nerazzurra. Proprio contro il suo ex tecnico, Radu potrebbe far ritorno in campo. Già perché dall’arrivo di Maurizio Sarri, sono zero i munti del difensore in stagione. Ancora mai impiegato, ne in Serie A ne in Europa League, con Patric considerato più avanti rispetto a lui nelle gerarchie difensive. Il cambio di assetto con il passaggio ad una difesa a 4, ha inevitabilmente fatto fuori il rumeno, nonostante la sua propensione come centrale negli anni precedenti.

La pesante assenza di Acerbi nel prossimo importante incontro, ha fatto scattare un campanello d’allarme a Sarri, che ora si ritrova a dover scegliere un sostituto da affiancare a Luiz Felipe. Quella contro i nerazzurri, risulterebbe un’importante chance per Radu, che attende di riassaporare il prato dell’Olimpico, convivendo Sarri e ritrovando quella titolarità che manca da troppo tempo.

