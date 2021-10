Sabato torna la Serie A, ma per quanto? Ecco il calendario delle prossime soste

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ognuno di noi ha un rapporto diverso con la Nazionale: si passa dal tifarla con entusiasmo in competizioni di cartello come Europei e Mondiali, allo storcere il naso quando vederla in campo vuol dire rimandare l’appuntamento con la propria squadra del cuore per circa due settimane.

Dopo l’esperienza dell’Italia in Nations League, tra poco meno di una settimana sarà terminata la seconda sosta per le nazionali, con la Serie A che tornerà finalmente in campo: si ripartirà il 16 ottobre con l’ottava giornata di campionato, che vedrà la Lazio impegnata contro l’Inter all’Olimpico. Sin qui ci sono state due soste che hanno interrotto il campionato della Lazio e di tutte le altre: la prima è andata in scena tra il 30 agosto e il 10 settembre, mentre quella in corso è iniziata il 4 ottobre. Ma quali saranno le prossime interruzioni della stagione?

Andando in ordine cronologico, lunedì 8 Novembre è la prima data da circolato rosso: a seguito della 12° giornata di campionato, che vedrà la Lazio impegnata all’Olimpico contro la Salernitana, ci sarà la terza sosta stagionale, che culminerà il 20 novembre. Alla ripresa, Immobile e compagni affronteranno all’Olimpico la Juventus di Max Allegri.

Come da tradizione, sarà poi la volta della sosta natalizia, in programma tra il 23 dicembre e il 5 gennaio 2022: si tornerà in campo il 6 gennaio del nuovo anno, con la Lazio che ospiterà l’Empoli a Roma in occasione del ritorno con i toscani.

Da gennaio in poi ci saranno due nuove interruzioni legate alle gare delle nazionali: la prima ci sarà dopo la giornata 23, che vedrà Lazio e Atalanta sfidarsi all’Olimpico, e andrà in scena il 24 gennaio, con la ripresa prevista al 6 febbraio, quando sarà la volta di Fiorentina-Lazio.

L’ultima sosta è invece prevista a seguito della giornata 30, che vedrà gli uomini di Sarri impegnati nel Derby di ritorno contro la Roma. Inizierà quindi il 21 marzo, con la ripresa fissata per il 3 aprile, giornata in cui i biancocelesti ospiteranno a Roma il Sassuolo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: