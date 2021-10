TuttoSport | Immobile firma per la Lazio a vita

Mentre spera di recuperare per l’Inter, Ciro prolunga il contratto con la Lazio fino a giugno 2026.

Come riportato da TuttoSport, Immobile vuole esserci per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi e spera di recuperare la lesione al flessore della coscia destra. Tra lo staff biancoceleste c’è cauto ottimismo; l’attaccante sta seguendo le terapie e si è allenato anche nei giorni di pausa delle nazionali. Saranno decisivi i prossimi giorni, quando Immobile capirà la risposta del muscolo in campo. Sarri spera di vederlo contro l’Inter e recupera anche Zaccagni, valida possibilità a sinistra di Pedro. Intanto nella semestrale della Lazio, emerge un dato che non era stato reso noto pubblicamente: Ciro ha prolungato ancora la durata del suo contratto dal 2025 al 2026 e Acerbi ha prolungato fino al 2025.

