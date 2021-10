CdS | Casa Sarri, una vita tra calcio e bunker

Il tecnico della Lazio ha scelto la quiete vicino Formello: la villa all’Olgiata interconnessa tra maxi schermi e partite no-stop.

Come riportato dal Corriere dello Sport, insieme alla moglie Marina, Sarri ha preso casa all’Olgiata: la stessa residenza che l’anno scorso ha ospitato Musacchio. Si è trasferito a settembre e, oggi, Pedro è suo vicino di casa. Gli immobiliaristi avevano indicazioni precise da seguire: occorreva una casa interamente cablata, interconnessa, una zona adattabile a ufficio e due maxi schermi da mettere in salone e in sala da pranzo. Insomma, un allenatore da catena di montaggio che non stacca mai.

