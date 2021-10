CdS | Così Sarri ha rivoluzionato Formello

Il metodo-Sarri: nuove abitudini per la squadra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha eliminato i programmi settimanali: già in ritiro, la squadra conosceva gli orari delle sedute, leggendoli su una maxi lavagna. Ancora oggi il lavoro viene annunciato quotidianamente. Un’altra novità è l’attesa della formazione, svelata solo all’ultimo: gli undici, infatti, si conoscono soltanto poco prima della partenza per lo stadio, nella riunione pre partita. L’ultima novità sta nel ritiro prima delle gare casalinghe, è stato reso facoltativo. E’ obbligatoria solo la cena.

Alla Lazio, dopo anni di difesa a 3, non hanno ancora esaudito i desideri di Sarri. Dagli appunti del tecnico, presi durante le gare, emergono posizioni e movimenti sbagliati. L’allenatore biancoceleste appunta il minutaggio, per individuarlo subito nei video che gli consegneranno a fine partita e su cui verteranno le interrogazioni settimanali.

