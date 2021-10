Claudio Ranieri sulla Roma di Mourinho: “Sarà una bella competizione con la Lazio di Sarri. La sconfitta nel derby? Può succedere”

Claudio Ranieri, dopo il grande successo con il Leicester nella stagione 2015/2016, che ha portato alla vittoria della Premier League, e la stagione 2018/2019 al Fulham, è tornato in Inghilterra: è il nuovo allenatore del Watford. In un’intervista rilasciata a Radio Anch’io lo Sport su RadioRai, Ranieri ha parlato del suo ritorno in Premier League, dell’Italia di Mancini e delle squadre di Serie A. Sulla Roma, sua ex squadra, si è soffermato su Mourinho, facendo riferimento anche alla sfida contro Sarri, allenatore della Lazio. Queste le sue parole: “Vedo bene l’avvento di Mourinho, che è un grande allenatore e un grande motivatore, gli auguro ogni bene. Poi, ci sarà la stracittadina, perché dall’altra parte c’è un signor tecnico che si chiama Sarri. Sicuramente ci sarà una bella competizione fra le due squadre. Il derby perduto? Può succedere”.

