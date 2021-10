Il Messaggero | Ciro corre per Simone

Immobile non è ancora guarito, ma non vuole mancare la sfida contro l’Inter dell’amico Inzaghi.

Come riportato da Il Messaggero, siamo in una delle settimane più attese, quella del ritorno di Inzaghi allo Stadio Olimpico. Tra oggi e domani, il centravanti biancoceleste si sottoporrà ad alcuni esami ecografici che stabiliranno la situazione; Ciro vorrebbe scendere in campo, ma bisogna andare cauti perchè, dopo la sfida contro i neroazzurri, si giocherà ogni tre giorni fino al 7 novembre. Ai tifosi, incontrati nella vacanza a Disneyland, ha assicurato la sua presenza contro l’Inter.

