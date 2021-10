Il Tempo | Lazio, da Inzaghi all’Europa quanti esami

Sette gare in 22 giorni per i biancocelesti. Con l’Inter via al tour de force, Sarri vuole punti e progressi.

Come riportato da Il Tempo, l’appuntamento di sabato richiede una cura maniacale: all’Olimpico arrivano i campioni d’Italia dell’ex Inzaghi. Sono passati solo cinque mesi dal suo addio turbolento e discutibile per i modi in cui si è concretizzato. La Curva Nord ha in serbo per lui qualcosa di speciale ma è un argomento che divide, c’è chi ha compreso la sua scelta e chi fatica a farsene una ragione. Per Sarri sarà il terzo scontro con una big del campionato, al momento il bilancio è in parità. Lo scontro diretto con i nerazzurri rappresenta solo il primo tassello di un cammino complicato e pieno di insidie: sette gare in 22 giorni. Nella settimana che si è chiusa, nonostante l’assenza di ben nove nazionali, il tecnico ha insistito molto sui movimenti (specialmente quelli difensivi) e sulle distanze da mantenere durante tutto l’arco della partita.

Giovedì 21 i biancocelesti ospitano il Marsiglia per l’ultima sfida del girone d’andata (ore 18.45): la Lazio – seconda – è a quota 3 punti nel gruppo E, a una distanza dal Galatasaray. Nella settimana successiva due trasferte insidiose: domenica 24 al Bentegodi di Verona, mentre sabato 30 a Bergamo contro l’Atalanta (entrambe alle 15). Nel mezzo il turno infrasettimanale di mercoledì 27 con la Fiorentina (ore 20:45). Il mese di novembre si aprirà ancora lontano dalla Capitale, c’è subito il ritorno a Marsiglia. L’ultimo match sulla carta è quello più agevole: domenica 7 all’Olimpico arriva la Salernitana.

