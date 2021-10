La Repubblica | Il caso Strakosha, rinnovo difficile ma il club insiste

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il portiere è in scadenza, per ora niente firma. Ipotesi Consigli per il 2022. Ciro, oggi gli esami.

Come riportato da La Repubblica, Strakosha è in scadenza a giugno 2022, ma il portiere ancora non ha accettato la proposta di prolungamento. Adesso però, il tempo stringe e tra pochi mesi l’albanese può accordarsi con un’altra squadra. I colloqui con i suoi agenti continuano, la Lazio non vuole svalutare un patrimonio, ma la volontà del club non sembra coincidere con le idee del portiere. Lo stesso Reina ha un contratto in scadenza, che verrà prolungato automaticamente in caso di qualificazione in Europa League.

Nel frattempo la Lazio si guarda intorno: nelle ultime settimane è arrivata la candidatura di Andrea Consigli, 34enne del Sassuolo, già nel mirino di Inzaghi. Di tempo per parlare di mercato ce n’è ancora, le priorità a Formello sono altre. Su tutte, le condizioni di Immobile: oggi gli esami decisivi, in base all’esito si capirà se potrà recuperare per l’Inter. Positiva, intanto, la prova di Acerbi ieri con la Nazionale: il centrale, nel 2-1 di Torino, è rimasto in campo fino al 90’.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: