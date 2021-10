Lazio-Inter, il ritorno di Inzaghi all’Olimpico: un solo precedente

Inizia una settimana molto importante per diversi aspetti: infatti non solo Lazio-Inter è una partita top, ma ci sarà anche il ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico da avversario dopo molte stagioni che hanno visto l’attuale allenatore nerazzurro e la Lazio combattere dalla stessa parte. La storia di Inzaghi alla Lazio è stata molto lunga: nel 1999 Cragnotti decise di puntare su di lui dopo un’ottima stagione a Piacenza. Da quel momento il “fratello di Pippo”, in quegli anni alla Juventus, battuta dalla Lazio stessa nell’anno dell’approdo di Simone, resterà a lungo a Formello, con due sole parentesi con la Sampdoria nel 2005 e con l’Atalanta nella stagione 2007-2008. Per già dai primi anni, escluso quello dello scudetto, Inzaghi ha fatto fatica a ritagliarsi il suo spazio: questo poco utilizzo, comunque, verrà colmato da lui stesso con una sorta di rivincita ripagante, creata ovviamente con impegno e sacrificio con tutta la trafila nelle giovanili, come allenatore dei biancocelesti. In prima squadra esordì nelle ultime 8 gare della stagione 2015-2016, un’avventura breve che avrebbe poi dovuto portarlo a Salerno. Ma le cose andarono diversamente: Bielsa, dopo la firma del contratto con la Lazio, fece retromarcia ed Inzaghi venne confermato sulla panchina, sfruttando al meglio la sua occasione tanto da rimanere su quella panchina per svariate stagioni.

Il precedente

Sabato tornerà da avversario all’Olimpico per la prima volta da allenatore, ma non da avversario. Si conta infatti un precedente da calciatore, considerando il tempo dal 1999, l’anno in cui è approdato a Roma. Nella stagione 2007-2008, infatti, Inzaghi entrò in campo al 53esimo, giocando più di mezz’ora contro la Lazio in quello che sarà il suo unico ritorno all’Olimpico da avversario. Quella gara venne vinta dalla Lazio con doppietta di Tommaso Rocchi ed un gol di Goran Pandev. Da segnalare la presenza in campo di Stefan Radu, da poco arrivato nella capitale, che potrebbe trovare spazio nella prossima partita contro l’Inter di Inzaghi data l’assenza di Acerbi.

