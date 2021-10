Stefano Fiore sulla Lazio: “Il centrocampo è diverso da quello di Inzaghi. C’è da lavorare sulla linea a quattro”

A Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio, è intervenuto Stefano Fiore. L’ex calciatore ha parlato della situazione della Nazionale (in riferimento a Ciro Immobile) e della Lazio di Sarri. Ecco le sue parole.

È impensabile che un altro centravanti scalzi Immobile?

“C’è da augurarselo perché sarebbe opportuno che Mancini abbia più scelte. Abbiamo vinto col gioco, col gruppo, ma non sempre è così, un bomber è utile. Oggi è complicato pensare a un altro attaccante al posto di Immobile, ma me lo auguro, perché in attacco avremmo necessità di trovare un vero numero nove”.

Erano plausibili gli alti e bassi della Lazio di Sarri?

“Ci stanno. Se analizziamo le partite, eccetto quella contro il Bologna, la Lazio ha vinto le partite che doveva vincere e ha perso nettamente col Milan. Quando affronta squadre di livello superiore non riesce ad avere continuità. A centrocampo ci sono meccanismi totalmente diversi con Sarri rispetto a Simone Inzaghi. Con Sarri devi dominare il gioco ed arrivare nella metà campo avversaria in altro modo. Inoltre, la Lazio ha subito tanti gol, c’è tanto da lavorare con la linea a quattro”.