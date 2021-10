TuttoSport | E’ una Lazio da record: corre e tiene la palla

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ben 110.001 km a partita e 29′ 39” impostando il gioco. E Reina subisce solo 16 tiri a gara.

Come riportato da TuttoSport, la Lazio di Sarri è partita dalla quantità anche se non si è trovata la continuità nei risultati. I giocatori con più km percorsi sono i due centrali, Luiz Felipe (10,589) e Acerbi (10,282). Una conseguenza di tale prestazione sono i tiri in porta: Reina meno bersagliato dagli attaccanti della squadra avversaria.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: