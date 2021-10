CdS | Furia Lotito: Lazio scossa e castigata. Rinnovi in standby

La gara di Bologna non è passata di certo inosservata agli occhi del presidente Lotito. Il patron laziale infatti, come riporta il Corriere dello Sport, lo scorso mercoledì (giorno di ripresa degli allenamenti), si è recato a Formello nonostante le assenze dei nazionali ed ha rimproverato alla squadra l’atteggiamento del Dall’Ara, in presenza di mister Sarri e di Tare. Vuole un gruppo coinvolto totalmente nel progetto sarrista e non accetta personalismi o instabilità di spogliatoio o in campo. Nel frattempo ha già versato gli stipendi di giugno, luglio ed agosto più i premi, nonostante i problemi che affliggono il sistema a tutti i club: non che questo debba necessariamente garantire più impegno da parte dei suoi, ma Lotito si aspetta che la rosa garantisca almeno gli stessi forzi. Ad ogni modo, visto il momento, il presidente ha congelato i rinnovi rimasti in ballo; in scadenza nel 2022 restano: Luiz Felipe, Strakosha, Marusic, Patric e Reina (il cui contratto si rinnoverà in maniera automatica con l’eventuale arrivo in Europa League). Il patron, nonostante alcuni accordi con i giocatori ci siano già, ha messo in standby le trattative: ora è tempo di fare bene in campo e non è escluso che prima dell’Inter torni a Formello per ricordarlo.

