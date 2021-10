Inter, stop per Correa in nazionale e lavoro differenziato: ora i controlli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’attuale attaccante dell’Inter Joaquin Correa è uscito acciaccato dall’ultima partita della nazionale Argentina contro l’Uruguay. Secondo quanto riportato da Tyc Sport, oggi Correa ha svolto un lavoro differenziato proprio a seguito dei problemi rilevati in quella partita. Nelle prossime ore si sottoporrà a dei controlli per capire di più sull’entità ed eventuali tempi di recupero, considerando il fatto che domenica andrà in scena Lazio-Inter, il suo ritorno all’Olimpico da avversario.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: