TMW | Verso Lazio-Inter: che fine hanno fatto i giocatori titolari nella prima partita di Inzaghi in A?

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Uno solo su undici gioca ancora alla Lazio. Alcuni calciatori hanno addirittura smesso, mentre altri (pochi) sono ancora in attività: d’altronde da qualche mese a questa parte si è chiusa un’era, quella di Simone Inzaghi in biancoceleste. Sabato, quando il tecnico dell’Inter tornerà all’Olimpico per la prima volta dopo l’addio alla Lazio, saranno passati 2015 giorni dalla notte del 10 aprile 2016. Quando, a Palermo, l’ex centravanti e allenatore della Primavera debuttò in Serie A sulla panchina laziale, la squadra che lo accolse nel 1999 e che rimase la sua casa per ventidue anni.

Cinque anni più tardi, l’allenatore emergente è diventato uno dei migliori in circolazione e guida la squadra campione d’Italia. Ma torniamo indietro nel tempo e andiamo a vedere qual è stata la sua prima formazione ufficiale in A e che fine hanno fatto i giocatori che componevano quell’undici. Curiosità: Felipe Anderson, attualmente con Sarri, fu il primo cambio di Inzaghi, mentre Milinkovic, allora giovane promettente, rimase in panchina per 90′.

Lazio (4-3-3):

Marchetti – portiere del Genoa;

Patric – difensore della Lazio;

Bisevac – ritirato;

Gentiletti – ritirato;

Lulic – ritirato;

Onazi – centrocampista del Denizlispor;

Biglia – centrocampista del Karagümrük;

Parolo – ritirato, opinionista DAZN;

Candreva – esterno della Sampdoria;

Klose – ritirato, attuale vice allenatore del Bayern Monaco;

Keita – attaccante del Cagliari. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: