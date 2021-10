Accordo Lazio-Binance, i biancocelesti entrano nel mondo dei Fan Token: tutti i dettagli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Attraverso una nota ufficiale diramato sul orario sito web, la S.S. Lazio ha comunicato l’entrata della Società biancoceleste nel mondo dei Fan Token attraverso il nuovo sponsor con Binance. All’interno della nota, vengono forniti tutti i dettagli dell’accordo, esplicando l’iniziativa di coinvolgimento dei tifosi alla vita del Club con sondaggi dedicati ed attività interattive proprio grazie all’integrazione dei Fan Token. In merito, si sono espressi il numero uno biancoceleste Claudio Lotito ed il CEO e co-fondatore di Binance, sponsor che sarà presente sulle maglie della Lazio.

Questa la nota della Società:

“La Lazio entra nel mondo dei Fan Token. Binance, oltre a sponsorizzare la maglia della Prima Squadra, distribuirà in esclusiva i Fan Token a marchio Lazio, dietro specifica licenza della S.S. Lazio Marketing & Communication, società interamente controllata dal Club biancoceleste.

Il lancio dei Lazio Fan Token avverrà nelle prossime settimane e coinvolgerà da subito la grande comunità biancoceleste e gli appassionati di calcio in tutto il mondo. I Lazio Fan Token sono infatti pensati per rivoluzionare l’esperienza dei tifosi, consentendo loro di partecipare attivamente alla vita del Club, attraverso sondaggi dedicati e altre attività interattive che saranno sviluppate nel corso della stagione.

“Coinvolgere la nostra fanbase con questo tipo di tecnologia e sfruttare la portata di Binance – sottolinea il Presidente Claudio Lotito – aprirà nuovi orizzonti per lo sviluppo del brand biancoceleste nel prossimo futuro. Con il contributo di Binance avvicineremo ancora di più i tifosi laziali di tutto il mondo alla vita del Club”.

Changpeng “CZ” Zhao, CEO e co-fondatore di Binance, ha commentato: “Gli appassionati di sport trarranno vantaggio da questa rivoluzionaria modalità di coinvolgimento dei fan. I tifosi della Lazio potranno raccogliere Fan Token Binance e offerte NFT, godere di diritti di voto esclusivi su alcune decisioni del Club, sbloccare Fan Badge e ricevere premi unici in base al loro livello di coinvolgimento, raccogliere merchandise firmato e persino incontrare i campioni della loro squadra del cuore di persona. I Fan Token di Binance sono un modo entusiasmante per i fan di interagire in modo più significativo con le loro squadre preferite e offrono opportunità ai Club di abbracciare davvero i loro fan.”