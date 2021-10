ANSA | Cozzoli, presidente di Sport e Salute: “Grazie alla FIGC per la fiducia, sarà il miglior Olimpico”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La situazione del terreno di gioco dell’Olimpico in vista di Italia-Svizzera del 12 novembre ha tenuto banco in questi giorni. E’ intervenuto in merito Vito Cozzoli, il presidente e ad di Sport e Salute: “Abbiamo avuto il terreno di gioco a disposizione l’11 luglio, un mese dopo rispetto all’ordinarietà. Da una parte la natura deve fare il suo corso, dall’altra Sport e Salute farà tutto il possibile per garantire il miglior campo possibile. Ringrazio Gravina e Mancini per la fiducia, Italia-Svizzera sarà una festa di sport.” A margine dell’incontro con le federazioni sportive negli uffici della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, Cozzoli ha aggiunto: “Noi lavoriamo insieme alla Roma, alla Lazio e alla FIGC, che sono fruitori dell’Olimpico, affinché lo stadio funzioni sempre meglio e sia sempre più efficiente. Abbiamo dato prova del nostro lavoro durante gli Europei: a Euro2020 le tre partite degli azzurri sono state vincenti anche perché tutti noi abbiamo creato le condizioni ottimali affinché si potessero conseguire certi risultati.”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: