SOCIAL | Milinkovic-Savic racconta la sua routine con Gillette – FOTO

In queste due settimane di sosta Milinkovic-Savic si sta rendendo protagonista con la sua nazionale: la Serbia continua la sua marcia di avvicinamento a Qatar 2022, sperando riuscire a qualificarsi. Nel frattempo, il centrocampista biancoceleste ha pubblicato una foto su Instagram dove ‘racconta’ la sua routine con Gillette: “Alcuni mi vedono come uno dei migliori giocatori in Europa, mentre altri pensano semplicemente che io sia bravo. Ma penso solo alla mia crescita dentro e fuori dal campo, perché ho bisogno di ritrovare ogni giorno fiducia in me stesso per essere all’altezza delle aspettative. Per me è una grande fortuna con @gillette_rs essere il primo marchio in Serbia a raccontare la mia storia. Unisciti a me in questo viaggio e io, insieme a @gillette_rs, ti mostrerò come a poco a poco, ogni mattina, una parte della fiducia in se stessi si guadagna con semplice routine“.

View this post on Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

