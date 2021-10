TMW | Ag. Immobile sulle critiche: “Lui non deve dimostrare nulla a nessuno”

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato ai margini della riunione Assoagenti a Milano. Tra le varie domande sul mestiere del procuratore, ha trovato spazio una domanda sul suo assistito, capitano della Lazio, in relazione alle critiche ricevute in questi tempi per il suo rendimento in Nazionale. Moggi lo ha difeso così: “Lui non ascolta le critiche e comunque non deve dimostrare nulla a nessuno. In questi anni ha fatto vedere di essere sicuramente il centravanti italiano più prolifico, quindi ripeto lui pensa solo al campo, a fare bene come ha sempre fatto. E’ una delle tre scarpe d’oro italiane degli ultimi 20 anni”.

