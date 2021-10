CdS | Milinkovic, l’anti Inzaghi di Sarri

Quella di sabato sarà una partita strana per molti. In sospeso tra il passato rappresentato da Inzaghi e il futuro di Sarri, ricordi felici e nuove realtà da costruire. Milinkovic in particolare, contro l’Inter ha sempre dato il meglio di sé, con giocate di alta scuola e ben 4 gol realizzati. Inzaghi lo sa bene, fino a poco tempo fa era lui che aveva il compito di caricarlo a dovere prima di questo incontro. Il Sergente ha capito subito l’importanza dei big match, anche se il suo primo Lazio-Inter lo vide dalla panchina. Dal campionato successivo, però, il serbo ha iniziato la sua scalata. Non è più quel ragazzino ventunenne appena arrivato in Italia, è un leader: nell’ultima partita prima della sosta è sceso in campo con la fascia da capitano. Un simbolo che dopo la brutta sconfitta lo ha portato anche a prendere posizione all’interno dello spogliatoio, confrontandosi con Sarri e senza paura di esporsi. Oggi Sergej torna a Formello dopo le due partite vinte con la Nazionale, giocate interamente, per preparare al meglio il big match di sabato contro Inzaghi e puntare il quarto sigillo consecutivo contro i nerazzurri. Lo riporta il Corriere dello Sport.

