Il Tempo

Immobile ha recuperato per la partita contro l’Inter, non poteva mancare nel big match contro il suo ex allenatore e amico Simone Inzaghi. Sarà lui a guidare l’attacco, anche se il bilancio contro i nerazzurri non è dei migliori: tra le big del campionato, è l’avversaria a cui ha segnato meno gol: quattro, ma se contiamo quelli con la maglia della Lazio diventano due, solo uno in serie A. Si tratta del gol siglato il 16 febbraio 2020, Ciro segnò il rigore del momentaneo pareggio prima del gol vittoria di Milinkovic. Anche Zaccagni ieri è tornato in gruppo dopo l’attacco influenzale e, dopo Marusic, oggi torneranno anche i nazionali Milinkovic, Hysaj, Muriqi e Raul Moro. Dall’altra parte, Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza in attacco: l’unica certezza è Dzeko, gli altri tre compagni di reparto arriveranno solo nelle ore prima della partita dai loro impegni con le nazionali. Tra questi, Correa è anche alle prese con un affaticamento muscolare, quindi Inzaghi deve pensare a delle soluzioni e tra queste potrebbe esserci Calhanoglu o Sensi spostato 20 metri più avanti a supportare il bosniaco. Sarà ancora Ciro contro Edin, un Lazio-Inter dal sapore di derby. Lo riporta Il Tempo.

